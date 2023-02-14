Minibüsçüler 1 günlük kazançlarını depremzedelere bağışlayacaklar

Bilecik M Plakalı Minibüsçüler Derneği bugün ki kazançları deprem bölgesine bağışlama kararı alırken, müşteriler bu karar sonrası fazla fazla ücret vererek onlarda destek oldu.

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 10 il etkilenirken, tüm Türkiye bu iller için tek yürek oldu. Bilecik M Plakalı Minibüsçüler Derneği bu kampanyalara bir nebze yardımcı olabilmek için güzel bir karara imza attı. Bilecik'te M plakalı minibüsçüler 1 günlük kazançlarını deprem bölgesine bağışlama karar aldı. Bu karar sonrası kentteki tüm m plakalı minibüslere, 'Bu aracın bugünkü kazancı deprem bölgesindeki kardeşlerimize bağışlanacaktır' pankartı astılar. Bu kampanya sonrası minibüslere binen bazı yolcular dolmuş ücreti haricinde gönüllerinde ne koparsa fazla para vererek, onlarda destek olmaya çalıştılar.

"Kardeşlerimize ufakta olsa bir katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz."

Minibüs sürücü İbrahim Durmaz, dernek başkanı ve mal sahiplerimizin almış olduğu bir kararla depremzede bir nebzede olsa yardımda bulunmak için böyle bir girişimde bulunduklarını belirtti. Durmaz, "1 gün olmak şartıyla depremzede kardeşlerimize çalıştığımız, kazandığımız paraları depremzede kardeşlerimize aktarmak için çalışmaktayız. Kardeşlerimize ufakta olsa bir katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Kalanlara geçmiş olsun ölenlere Allah rahmet eylesin, kalanlara Allah acil şifalar versin" dedi.

"Bugün içerisinde ne toplanırsa depremzedelere AFAD üzerinden göndereceğiz"

Diğer bir minibüs sürücüsü Nejdet Kayser ise, "Deprem acılarımızı her şeyimizi yıktı geçti. Onlarla beraberiz hep beraberiz. Bugünde istedik minibüsçüler olarak bizlerinde bir katkısı olsun, ufakta olsa yaraları sarmak, onların en ufak duygularında yanında olmak. Onların acısı hepimizin acısıdır. Bizlerinde bu işte ufak bir katkısı olabilirse ne mutlu bize. Türkiye acılar içinde yaşıyor şu an, yastayız. Yani anlatmak çok zor onlarla birlikte aynı duyguları yaşıyoruz. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. İnşallah yaraları en kısa zamanda saracağız, bizimde ufak bir katkımız olursa ne mutlu bize. Bugün içerisinde ne toplanırsa depremzedelere AFAD üzerinden göndereceğiz. İnşallah ufakta olsa yaraları sarmaya temel edecektir, umudumuz bu. Bizde elimizden geldiği kadar bu yardımı yapmak istiyoruz" dedi.

"Hepimiz elimizi taşın altına koymamız lazım, bizimde başımıza gelebilir"

Yolcu Ayşe Bulut çok güzel bir kampanya olduğunu, insanların da yardımcı olursak daha iyi olacağını belirterek, "Hepimiz elimizi taşın altına koymamız lazım. Bizimde başımıza gelebilir inşallah hepsi kurtarılır. İnancımız o yavrum üç ayların hürmetine İnşallah altında kimse kalmamıştır. Yardımlarda herkesin eline ulaşır inşallah onu diyebiliyorum ne diyeyim. İnşallah yardımlar yerine ulaşır, herkesin yardımı yerine ulaşırsa çok güzel şeyler olur. Allah yardımcımız olsun hepimizin en çok onların" ifadelerine yer verdi.

Diğer bir yolcu Recai Çoban ise, "Bilecik Belediyesi hat dolmuşlarının yaptığı kampanyaya bende destek oldum. Allah kabul etsin. Ülkemizin bu zor dönemde geçtiği süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Herkesin Allah yar ve yardımcısı olsun. Teşekkür ediyorum böyle bir kampanya yaptıkları için minibüsçü beylere, dernek yönetimine" dedi. - BİLECİK