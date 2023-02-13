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Minibüs binadan düşen su deposunun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Yerel Haberler

Minibüs binadan düşen su deposunun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Adana'da minibüsün ikinci depremde bir binadan düşen su deposunun altında kalmaktan saniyeyle kurtulması anbean görüntülendi.

Adana'da minibüsün ikinci depremde bir binadan düşen su deposunun altında kalmaktan saniyeyle kurtulması anbean görüntülendi.

6 Şubat günü sabah saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, öğle saatlerinde ise Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremlerde Adana'da ağır bir şekilde etkilendi. 13 bina yıkılırken, 416 kişi hayatını kaybetti, 23 bina da ise ağır hasar oluştu. Öğlen yaşanan depremin etkisi ise Huzurevleri Mahallesinde güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anında Cihangir Apartmanının önündeki yoldan minibüs görüldü. Araç apartmanın önünden geçtiği sırada binadan yola su deposu düştü. Depo bomba gibi patlayarak etrafa saçılırken, minibüs deponun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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