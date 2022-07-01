Minareden sokağa 5 kiloluk taş parçası düştü

Şanlıurfa'da bir caminin minaresinden yaklaşık 5 kilogramlık taş parçası düştü. Vatandaşların yoldan geçtiği sırada düşen taş parçası büyük bir tehlikeye neden oldu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yer alan İmam Aslan Camisi'nin minaresinden yaklaşık 5 kilogram ağırlığında bir taş parçası düştü. Şerefe bölümünden vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırıma düşen taş parçası büyük bir tehlikenin yaşanmasına neden oldu. Minarenin altından geçmeye korkan esnaf, onarım yapılmadığı takdirde yeni taşların düşebileceğini ve bunun da insanların yaralanmasına hatta ölmesine bile neden olabileceğini belirtti.

Vatandaşların geçtiği sırada taş parçasının hemen yanı başlarına düştüğünü söyleyen bölge esnafından Heybetullah Deveci, "Geçen gün minareden bir vatandaşın hemen yanına bir taş parçası düştü. O parça başına düşseydi ölürdü. Biz durumu belediye yetkililerine bildirdik, bizim işimiz değil dediler. Vakıflar Bölge Müdürlüğünden gelip baktılar, onlar da bir şey yapmadı. Valiliğe söyledik onlar da müftülüğe havale ettiler. Müftülük yapacak ama henüz bir şey yapılmadı, öylece kaldı. Ne zaman yapılacak, illa birinin başına taş düşüp öldükten sonra mı dedim" şeklinde konuştu.

Taşların düşme nedenini de söyleyen Deveci, "Son zamanlarda yapılan camilerin desenleri biraz daha ince olduğu için, araları tam doldurulmadığından yapışmıyor ve dökülüyor. İlerde bir yağmur yağsa, biraz rüzgar çıksa o taşlar yine dökülür. Yetkililerden bir an önce bunun onarılmasını, tedbir alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

(Ahmet Kolsuz - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel