Minare tepesinde tehlikeli çalışma - Haberler

Minare tepesinde tehlikeli çalışma Aydın'ın Efeler ilçesinde, işçiler, bir cami minaresinde güvenlik önlemi almadan tehlikeli şekilde çalışma yaptı. Aydın'ın Efeler ilçesinde, işçiler, bir cami minaresinde güvenlik önlemi almadan tehlikeli şekilde çalışma yaptı. Efeler'in en eski camilerinden olan Bey Camii'nde minare yenileme çalışmaları gerçekleştirilirken, işçilerin minare tepesinde kurulan iskelede güvenlik önlemi almadan çalışmaları ise görenlerin yüreğini ağzına getirdi. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / Yerel Efeler Aydın Cami Yerel Haberler

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