Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kurumlarla bir yere varmak mümkün...
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kurumlarla bir yere varmak mümkün değildir.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kurumlarla bir yere varmak mümkün değildir. Her defasında söylüyorum Tabipler birliği kapatılmalıdır"
İhlas Haber Ajansı / Yerel