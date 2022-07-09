Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kurumlarla bir yere varmak mümkün... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kurumlarla bir yere varmak mümkün değildir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kurumlarla bir yere varmak mümkün değildir. Her defasında söylüyorum Tabipler birliği kapatılmalıdır" İhlas Haber Ajansı / Yerel Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Genel Yerel Haberler

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