Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kurumlarla bir yere varmak mümkün... - Haberler

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kurumlarla bir yere varmak mümkün...

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kurumlarla bir yere varmak mümkün değildir.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kurumlarla bir yere varmak mümkün değildir. Her defasında söylüyorum Tabipler birliği kapatılmalıdır"

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Genel Yerel Haberler

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