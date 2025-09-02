Milli Voleybolcular Sıla ve Selin Çalışkan'ın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

Vakıfbank Voleybol Kulübü sporcuları Sıla ve Selin Çalışkan'ın babası Vedat Çalışkan, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi Kocaeli'de toprağa verildi.

Milli voleybolcu Sıla ve Selin Çalışkan'ın kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden babaları, Kocaeli'de toprağa verildi.

Vakıfbank Voleybol Kulübü sporcuları Sıla ve Selin Çalışkan'ın babaları Vedat Çalışkan (60), dün İstanbul'daki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Baba Çalışkan'ın cenazesi bugün Kocaeli'nin Gebze ilçesine getirildi. Cenazeye; kadın voleybol milli takım ve Vakıfbank sporcusu Sıla Çalışkan, kendisi gibi Vakıfbank'ta oynayan kardeşi Selin Çalışkan, takım arkadaşları, Gebze Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Arapçeşme Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Vedat Çalışkan, Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

