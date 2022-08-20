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Milli sporculardan 4 madalya

Milli sporculardan 4 madalya

Yerel Haberler

Denizli'de düzenlenen Atletizm U-20 Balkan Şampiyonası'na Bilecik'ten katılan sporcuların, 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Denizli'de düzenlenen Atletizm U-20 Balkan Şampiyonası'na Bilecik'ten katılan sporcuların, 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Milli Sporculardan Orçun Ünalan 100 metre yarışında rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazanırken, 200 metre finalinde gümüş madalya elde etti. Orçun Ünalan, bayrak yarışında altın madalya elde ederek Balkan Şampiyonu olurken, milli atlet Yasin Sosa ise bayrak yarışında mücadele ederek altın madalya elde etti.

İki Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'i makamında ziyaret etti. Özdemir başarılı milli atlerleri tebrik ederek, "Denizli'de gerçekleşen U-20 Atletizm Şampiyonası'nda, milli forma ile Türkiye'yi temsil eden sporcuların başarılı sonuçlara imza attı. Milli atletlerimiz bu sonuçlarla üç altın ve bir gümüş madalya elde ederek şampiyonaya damga vurdu. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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