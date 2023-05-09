Milli sporcu Togg'la bir tur istedi, Bakan Varank anahtarı verdi

Türkiye'nin otomobili Togg ile bir tur isteyen olimpiyat madalyalı milli tekvandocuya kürsüden cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tekvandocu olduğunu duyunca herhalde vermemezlik edemezdik. İstiyorsan anahtarı vereyim" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı Belediye spor Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine birçok dalda başarı elde eden sporcu katıldı. Törende Bakan Varank ile sporcu arasında yaşanan diyalog ise tebessüm ettirdi. Togg'u kullanmak isteyen Bursa Büyükşehir Belediye spor Kulübü'nün olimpiyat madalyalı tekvandocusu Hatice Kübra İlgün, "Bakanım izniniz olursa ben de milli ve yerli olan Togg ile bir tur atmak isterim. 12 yıldır ehliyetim var" dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan Bakan Varank, "Hatice Kübra kardeşim Türkiye'nin otomobilini bir tur istedi. Tekvandocu olduğunu duyunca herhalde vermemezlik edemezdik. Hele de olimpiyat derecesi olan bir tekvandocuya, istiyorsan anahtarı vereyim. İşte Türkiye'nin otomobili projesi. Milletimizde nasıl bir heyecan oluşturduysa, nasıl milletimiz gururla bu işi takip ediyorsa, emin olun her bir sporcu arkadaşımızın, kardeşimizin, takımlarımızın özellikle elde ettiği başarıları da milletimiz aynı heyecanla takip ediyor. Genç kardeşlerimiz, belki milletimizin yeni yeni duymaya başladığı branşlarda, uluslararası müsabakalarla başarılar elde ettiğinde emin olun sizler kadar onlar da bu başarılara seviniyor. İşte hamdolsun 21 yıldır biz spora, sporcuya destek vermek üzere gençlik ve spor politikalarımızı netice alacak şekilde, daha fazla genci, bu doğru yola sevk etmek, bu sağlıklı ama aynı zamanda kardeşliği getiren, spora yönlendirmek için politikalarımızı uygulamaya, politikalarımızı hayata geçirmeye çalışıyoruz. ve son dönemde özellikle bireysel branşlarda yakaladığımız başarılar, aslında yaptığımız için ne kadar doğru olduğunu da bize gösteriyor. Tabii değerli kardeşlerim bu işler kendi kendine olmuyor. Bir kere şunu bilmemiz lazım, kendisi de sporcu olan spor dostu, sporcu dostu bir Cumhurbaşkanımız var" ifadelerini kullandı.

Gençleri spora yönlendirecek tarama faaliyetleri yaptıklarını ifade eden Bakan Varank, "Bunun neticelerini şu anda görebiliyoruz. Türkiye'deki havuz sayıları 20 yılda 13 katına çıkmış. Spor salonu sayıları 3 katına çıkmış. Sadece Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2002 yılında bin 575 spor tesisi varken şu anda bizzat kendi oluşturduğu 4 bin 500'e yakın spor tesisi var. Kamu yatırımlarıyla son 20 yıllık dönemde hayata geçirilen spor tesisi sayısı şu anda 10 bini bulmuş durumda. Bunu zaten siz de takip ediyorsunuz. Bursa'nın merkezinde, ilçelerinde yapılan tesisleri, gerek belediyemizle, gerek Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yaptığımız tesisleri görebiliyorsunuz. İşte bu altyapıyı yapmadan, sporda başarıları elde edebilmek mümkün değil. Gençleri bu alanlara yönlendirebilmek mümkün değil. Bu altyapıları tamamladıktan sonra, sporcuya gerekli değeri verdikten sonra, doğru profesyonellerle çalıştıktan sonra işte bu başarılar gelmeye devam ediyor. Olimpiyatta yakaladığımız başarılar, jimnastikte yakaladığımız başarılar, geleneksel sporlarda yakaladığımız başarılar. Bunların hepsi hamdolsun işte son dönemde, bu 20 yılda ortaya koyduğumuz vizyonun neticeleri. İnanıyoruz ki biz, bu başarılar gelmeye devam edecek. Eğer sevdamız ay yıldızlı al bayrağımız olursa evelallah bu ülke her alanda olduğu gibi sporda da büyük başarıları yakalayacak" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Bir şehrin tanınmışlığı, ticareti, aktiviteleri sadece alışveriş yaparak veya nüfusla gelişmez. Sporda, sanatta, kültürde elde edilen başarılar, özellikle uluslararası başarılar, o şehrin tanınmasında çok önemlidir. Reklam ve tanıtımın en önemli ayaklarından bir tanesi de spordur. Bizim futbol branşımız yok. Bizim tek futbol spor branşımız Bursaspor'dur" dedi.

Ödül töreninin ardından Bakan Varank, Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ve sporcular, arabanın yanına geçti. 'Kapadokya' rengi Togg'un direksiyonuna geçen tekvandocu İlgün, kornaya basa basa yanındaki arkadaşlarıyla tur atma fırsatı buldu. - BURSA