Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Aydın'da Yoğun Trafik Oluşturdu

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı dolayısıyla Aydın'a gelen öğrenciler, sabah saatlerinde yoğun trafik oluşturdu. Oluşan sınav yoğunluğunda öğrencilerin mağdur olmaması için polis ekipleri de hem asayiş hem trafik yönünden tedbirlerini aldı. Öte yandan öğrencilerin işlemlerini tamamlayabilmesi için Efeler İlçe Nüfus Müdürlüğü de sınav başlayana kadar açık tutuldu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın'da da Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı heyecanı başladı. Sınava girecek il genelindeki öğrenciler, merkez ilçe Efeler'e akın ederken, sabah saatlerinde sınav yoğunluğu yaşandı. Belirlenen sınav noktasının güzergahında da trafik yoğunluğu yaşanırken, harekete geçen emniyet ekipleri hem asayiş yönünden hem de yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak ve öğrencilerin hızlı bir şekilde sınava yetişebilmeleri için çaba sarf etti. Ayrıca ekipler, sınav stresiyle kimliğini unutan, sınava gireceği okulu karıştıran öğrencilere de yardımcı olurken, öğrencilerin kimlik işlemlerini yapabilmeleri için Efeler İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü de sınav başlayana kadar açık tutuldu. Öğrenciler kadar ailelerin de heyecanlı olduğu sınav öncesi bekleyen veliler, çocuklarının başarılı bir sınav geçirmeleri için dua etti. - AYDIN