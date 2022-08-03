Mısır yüklü Razoni gemisinde denetleme faaliyeti başladı
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Denetleme Timi, İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni kuru yük gemisine ulaştı ve gemide denetleme faaliyeti başladı" denildi.
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Denetleme Timi, İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni kuru yük gemisine ulaştı ve gemide denetleme faaliyeti başladı" denildi.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Yerel