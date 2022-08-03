Mısır yüklü Razoni gemisinde denetleme faaliyeti başladı Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Denetleme Timi, İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni kuru yük gemisine ulaştı ve gemide denetleme faaliyeti başladı" denildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Denetleme Timi, İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni kuru yük gemisine ulaştı ve gemide denetleme faaliyeti başladı" denildi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Yerel İstanbul Boğazı Karadeniz Ukrayna Yerel Güncel Haberler

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