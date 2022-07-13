Milli Savunma Bakanlığı: "Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu...
İhlas Haber Ajansı - Yerel
Milli Savunma Bakanlığı: "Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında Kalender Kasrı'nda gerçekleşen dörtlü toplantı sona erdi.
Milli Savunma Bakanlığı: "Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında Kalender Kasrı'nda gerçekleşen dörtlü toplantı sona erdi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Yerel