Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında Tahıl Antlaşması'nın uzatılmasını da içeren çok taraflı görüşmelerin...

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında Tahıl Antlaşması'nın uzatılmasını da içeren çok taraflı görüşmelerin 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını duyurdu.