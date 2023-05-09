Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında Tahıl Antlaşması'nın uzatılmasını da içeren çok taraflı görüşmelerin...
Yerel Haberler
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında Tahıl Antlaşması'nın uzatılmasını da içeren çok taraflı görüşmelerin 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında Tahıl Antlaşması'nın uzatılmasını da içeren çok taraflı görüşmelerin 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını duyurdu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel