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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında Tahıl Antlaşması'nın uzatılmasını da içeren çok taraflı görüşmelerin...

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında Tahıl Antlaşması'nın uzatılmasını da içeren çok taraflı görüşmelerin...

Yerel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında Tahıl Antlaşması'nın uzatılmasını da içeren çok taraflı görüşmelerin 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında Tahıl Antlaşması'nın uzatılmasını da içeren çok taraflı görüşmelerin 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını duyurdu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye Ukrayna Rusya Yerel Haberler

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