Milli Savunma Bakanlığı, Super Mushshak IIB ile Hava Harbiyelilerin Uçuşlarını Paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren eğitim uçağı Super Mushshak IIB ile hava Harbiyelilerin uçuşlarının görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren eğitim uçağı Super Mushshak IIB ile hava Harbiyelilerin uçuşlarının görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren eğitim uçağı Super Mushshak IIB ile Geleceğin Kartalları Hava Harbiyelilerin uçuşları, Yalova Meydan Komutanlığında icra edildi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA