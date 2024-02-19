Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Super Mushshak IIB ile Hava Harbiyelilerin Uçuşlarını Paylaştı

Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren eğitim uçağı Super Mushshak IIB ile hava Harbiyelilerin uçuşlarının görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren eğitim uçağı Super Mushshak IIB ile hava Harbiyelilerin uçuşlarının görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren eğitim uçağı Super Mushshak IIB ile Geleceğin Kartalları Hava Harbiyelilerin uçuşları, Yalova Meydan Komutanlığında icra edildi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Havacılık Yerel Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title