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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov ile bir araya geldi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov'u askeri törenle karşıladı. İki bakan törenin ardından görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov'u askeri törenle karşıladı. Ülke marşlarının çalınmasının ardından konuk Ümerov onur kıtasını Türkçe selamladı. İki bakan törenin ardından görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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