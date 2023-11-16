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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "(Kaçak göçmenler) Sosyal medya platformlarında servis edilen görüntüler asla gerçek olmayıp başka ülke...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "(Kaçak göçmenler) Sosyal medya platformlarında servis edilen görüntüler asla gerçek olmayıp başka ülke sınırlarından çekilen görüntüleri ihtiva etmek bunlar ak gezen olarak servis edilmekte ve maalesef çeşitli maksatlarla kullanılmaktadır"