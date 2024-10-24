Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "47 terör hedefi tam isabetle vuruldu"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriye ve Irak'ta 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütlerinin tüm tesis ve faaliyetlerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz" dedi.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı, SAHA İstanbul fuarında düzenlenen törenle lanetlendi.

TUSAŞ standı önünde düzenlenen anma törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı.

"Saldırı ülkemizin savunma sanayiine yapılmıştır"

Törende konuşan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar saldırıyı lanetleyerek, "Bu menfur saldırı yalnızca TUSAŞ'a değil, ülkemizin savunma sanayiine, bağımsızlık mücadelemize ve milli hedeflerimize yapılmıştır. Ancak herkes bilmelidir ki bu tür alçakla terör eylemleri bizleri ne yıldırabilir, ne de hedefimizden uzaklaştırabilir. Bu kadim topraklar şanlı tarihimiz boyunca bağımsızlık ve özgürlük uğruna verilen mücadelelerin izlerini taşır. Bu güzel ülke canını ortaya koyarak fedakarlık yapan kahramanlarımızın bize emanetidir. Onların bıraktığı bu kutsal emanete sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur. Vatanımız için çalışırken toprağa düşen kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Saha İstanbul ailesi olarak tam bağımsız savunma sanayii hedefine tüm paydaşlarımızla omuz omuza daha güçlü bir şeklide yürümeye devam edeceğiz. Böyle hain saldırılar bizleri daha güçlendirir. Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle savunma sanayimizi daha ileri taşıyacağız. Türkiye'nin her alanda tam bağımsızlığına giden bu yolda hiçbir güç bizleri durduramayacak. Daha güçlü daha kararlı ve azimliyiz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun" diye konuştu.

"Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmayacağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise konuşmasında teröristlerin Türkiye'nin tam bağımsızlık yolundaki yürüyüşünü hedef aldığına dikkat çekerek, "Hain teröristler ve arkasındakiler asla hedeflerine ulaşamayacaklar. Bizler aziz Türk milletinin istiklali için, istikbali için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin emaneti olan vatanımız için, milletimizin birlik ve beraberliği için durmaksızın ter dökeceğiz. Gök vatanda, mavi vatanda, uzay vatanda, milli savunma sanayimizi hep birlikte zirveye çıkaracağız. Tüm kurumlarımızla milli teknoloji hamlesi yolculuğunda omuz omuza çalışacağız. Bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Milletimizin gözbebeği savunma sanayi projelerimizi daha hızlı gerçekleştireceğiz. Caydırıcılık kabiliyetimizi en ileri seviyeye çıkaracak, hiçbir şer odağının Türkiye'nin kılına bile zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Mehmetçiğimizin topraklarımızdan kazıyıp attığı terörün hortlamasına izin vermeyeceğiz. Teröristler ümitlenmesin, onların sırtını sıvazlayanlar hiç ümitlenmesin. Biz bundan sonra bu toprakların çocuklarını, Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmayacağız. Türkiye yüzyılında tam bağımsızlık idealimizden asla vazgeçmeyeceğiz" açıklamalarında bulundu.

"Acımız büyük ancak evlatlarımızın intikamını almak için kudretimiz daha da büyük"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de saldırıyı lanetleyerek, "Maalesef savunma sanayimizin öncü kuruluşlarından TUSAŞ'ın tesislerine yönelik alçakça ve şerefsizce bir saldırı gerçekleştirildi. Ülkemizin ve milletimizin huzuru ile milli savunma sanayimizi hedef alan bu menfur saldırıyı bir kez daha lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Acımız büyük ancak evlatlarımızın intikamını almak için kudretimiz daha da büyük ve kararlılığımız tam. Bu hain saldırı aynı zamanda teröristlerin ve hamilerinin ülkemizin yükselen markası, tam bağımsızlık ülkümüzün lokomotifi yerli ve milli savunma sanayimizden ne kadar rahatsızlık duyduklarının da bir işaretidir. TUSAŞ tesislerimizde başta milli muharip uçağımız KAAN olmak üzere, HÜRJET, HÜRKUŞ, AKSUNGUR ve ANKA ihalarımız gibi birbirinden değerli projeler yürütülmekte, savunma sanayimizin gözbebeği sistemler üretilmektedir. Elbette böylesine kritik bir tesisin hedef alınması tesadüf değildir. Bir maşa olan terör örgütlerinin ve onları güden karanlık güçlerin niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Ancak unutulmasın ki Türkiye asla hiçbir tehdide boyun eğmemiştir, eğmeyecektir. Hainlerin oyunlarını bozmaya, heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz. Savunma sanayiinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz. TUSAŞ'ımızın ve birbirinden seçkin personelinin de bu doğrultuda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elde edeceği başarılarla göğsümüzü kabartacağını, asil milletimizin gururu olmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Tüm savunma sanayi mensuplarımızın her zaman yanında olacağız. Unutmayınız ki sizlerin azmi, çalışkanlığı ve yüksek gayreti, terörle mücadelede en önemli güvencelerimizden birisidir" ifadelerini kullandı.

"Suriye ve Irak'ta 47 terör hedefi tam isabetle vuruldu, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi"

Terörle mücadelenin devamı edeceğine vurgu yapan Yaşar Güler, "Asil milletimiz emin olsun ki ülkemize ve halkımızın güvenlik ve huzuruna kasteden şer odaklarını bertaraf etmeye, son terörist de bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. Dün gece kahraman silahlı kuvvetlerimiz Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik büyük başarı ile hava harekatlarını icra etmiştir. 29'u Irak ve 18'i Suriye kuzeyi olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütlerinin tüm tesis ve faaliyetlerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Operasyonlarımız kararlı ve tavizsiz bir şekilde devam edecektir. PKK, PYD, YPG başta olmak üzere hiçbir terör örgütü mensubu, kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kıymetli ailelerinin ve asil milletimizin başı sağ olsun" dedi. - İSTANBUL