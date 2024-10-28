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Milli Savunma Bakanı Güler, TUSAŞ'a Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Güler, TUSAŞ'a Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komuta kademesi, terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'a taziye ziyareti düzenledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki komuta kademesiyle birlikte terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'a taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Bilal Durdalı ve Musa Heybet ile terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'a taziye ziyareti gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Politika Güvenlik Savunma Yerel Dünya Terör TUSAŞ

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