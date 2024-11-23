Milli Savunma Bakanı Güler, Öğretmenler Günü'nde Öğretmenlerle Buluştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bakanlık bünyesinde öğretmen olarak görev yapan personelle bir araya geldi.

Bakan Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Savuma Bakanlığı (MSB) bünyesinde Öğretmen olarak görev yapan personelle bir araya geldi. Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bakanlığımız bünyesinde Öğretmen olarak görev yapan personellerimizle bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, Öğretmenlerimizin bu özel gününü kutlayarak icra ettikleri mesleğin ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı. Kabulde, Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal da yer aldı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA