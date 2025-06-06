Milli Savunma Bakanı Güler, Kütahya'da bayram namazının ardından Mehmetçiklerle bayramlaştı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kütahya'da Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında bayram namazını kılmasının ardından beraberindeki TSK Komuta kademesi ile birlikte Mehmetçikle bayramlaştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kütahya'ya gitti. Bayram namazını Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında kılan Bakan Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Bayram namazının ardından Mehmetçikle bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla bağlanarak Mehmetçiklerin bayramını tebrik etti.

Bakan Güler, telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramını kutlarken, Kütahya'daki Hava Er Eğitim Tugayı ile ilgili olarak, "Burada kahraman Mehmetçiğimizin, ülkemizin güvenliği ve asil milletimizin huzuru için daima hazır ve kararlı olduğunu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Bu vesileyle Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Emirlerinizi almak üzere hazırız Sayın Cumhurbaşkanım" dedi.

"Vatan topraklarımızın dört bir yanında, özveriyle görev yapan kahraman ordumuzun tüm mensuplarının bayramını kutluyorum"

Mehmetçiğe hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan da, şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında görevli kahraman askerlerimiz; sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığımız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımız bünyesinde vazifelerini başarıyla ifa eden tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında vatan topraklarımızın dört bir yanında, hudut boylarımızda, bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde özveriyle görev yapan kahraman ordumuzun tüm mensuplarının bayramını kutluyorum. Önce 1048'de Pasinler Ovası'nda, hemen ardından 1071'de Malazgirt Ovası'nda yazdığımız destanlardan bugüne 1000 yıldır istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu topraklardaki varlığımız için bedel ödeyen gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, aileleriyle birlikte her birine hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hava Kuvvetlerinin Er Eğitim Tugay Komutanlığı olarak son derece önemli bir misyonunu üstlendiklerini belirterek, "Sahip olduğunuz bilgi, tecrübe ve askeri disiplinle taşıdığınız ve her yıl 35 bin Mehmetçiğe aşıladığınız birlik bilinciyle, insani değerleri merkeze alan idare ve yönetim anlayışınızla özellikle Gök Vatan'ın muhafaza ve müdafaasında kilit bir rol üstleniyorsunuz. Bunun için her birinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor, Rabbim başarılarınızı inşallah daim eylesin diyorum. Hafta başında kuruluşunun 114'üncü yılını büyük bir gururla idrak eden Türk Hava Kuvvetlerimize bu vesileyle bir kez daha tebriklerimi iletiyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehit ailelerimize, gazilerimize ve milletimizin her bir ferdine hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı. - ANKARA