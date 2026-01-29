Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Portekiz Savunma Bakanı toplantı gerçekleştirdi

Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, Portekiz donanması için denizde ikmal ve lojistik destek gemisinin ilk gemi kızağa koyma töreninin ardından toplantı yaptı. Her iki Bakanın başkanlığında gerçekleşen toplantıda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Portekiz Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Joo Guilherme Rosado Cartaxo Alves ve Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Jorge Manuel Nobre de Sousa da yer aldı. - İSTANBUL

