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Milli Sağlık Bilimleri Hamlesi SAĞLIKFEST'in birinci adımı olan Sağlık Modeli Tasarım Yarışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

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Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali için yapılan elektronik bilgilendirme toplantısında, yarışmalar ve etkinlikler hakkında bilgi verildi.

Milli Sağlık Bilimleri Hamlesi SAĞLIKFEST'in birinci adımını oluşturan Sağlık Modeli Tasarım Yarışmaları ile ilgili Türkiye geneli elektronik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde 6-7 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenecek Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali birinci adımını oluşturan Sağlık Modeli Tasarım Yarışmaları ile ilgili elektronik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Microsoft Teams oturumu üzerinden gerçekleştirilen toplantıya Türkiye geneli lise ve üniversite öğrencileri, öğretmenler ve akademisyenler katıldı.

Toplantıda sunum yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, SAĞLIKFEST çerçevesind düzenlenecek yarışmalar ve alan etkinlikleri ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

SAĞLIKFEST'in 4 farklı kategori altında 8 farklı temada şekillenen Sağlık Modeli Tasarım Yarışmalarına başvuruların elektronik başvuru sistemi üzerinden alındığını belirten Solmaz, son başvuru tarihinin 15 Ekim 2024 olduğunu hatırlattı.

Solmaz, yarışmalara başvuruların tek başına olabileceği gibi takım halinde de yapılabileceğini dile getirerek şunları söyledi:

"Milli Sağlık Bilimleri Hamlesi teması altında şekillenen model tasarım yarışmalarının içeriği insanın sağlıklı yaşamı sonucu şekillenen sağlıklı toplum ilişkisi etrafında şekillenir. Bu doğrultuda sağlık alanının farklı kategorilerinde yeni yaklaşımlar geliştiren veya mevcut yapıyı geliştiren yenilikçi model tasarımlarının ortaya konulabilmesi sağlık model yarışmalarının kapsam ve sınırı çizer."

Toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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