Milli mücadele ruhunu yaşatmak için 480 kilometrelik deniz yolunu kat edecekler - Haberler

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Milli mücadele ruhunu yaşatmak için 480 kilometrelik deniz yolunu kat edecekler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Milli mücadele ruhunu yaşatmak için 480 kilometrelik deniz yolunu kat edecekler

İstanbul'dan aldıkları Türk bayrağını, kano ile 9 Haziran'da Şeref ve Kahramanlık Günü'nü kutlayacak olan Kastamonu'nun İnebolu ilçesine götüren kano sporcuları, Sakarya'nın Karasu ilçesinde geldi.

İstanbul'dan aldıkları Türk bayrağını, kano ile 9 Haziran'da Şeref ve Kahramanlık Günü'nü kutlayacak olan Kastamonu'nun İnebolu ilçesine götüren kano sporcuları, Sakarya'nın Karasu ilçesinde geldi.

İnebolu'nun Şeref ve Kahramanlık Günü'nün 101.yıldönümünde milli mücadele ruhunu yaşamak ve yaşatmak için deniz yoluyla 480 kilometre kat edecek kanocular, Sakarya'nın Karasu ilçesinde mola verdi. Milli mücadele döneminde İstanbul'dan İnebolu'ya mühimmat taşıyan balıkçı takalarının rotasını izleyerek, Kastamonu'ya Türk Bayrağı'nı teslim etmeyi planlayan kano sporcuları Keremhan Kara ve Ahmet Ergün, yolculuklarının 5'inci gününde Karasu'ya geldi.

"Sıra dışı bir etkinliği canlandırmayı amaçladık"

Milli mücadele ruhunu yaşatmak için 480 kilometrelik yol kat edeceklerini aktaran kano sporcusu Keremhan Kara, "İnebolu ilçesine 9 Haziran'da varmayı planlıyoruz. İnebolu'nun Şeref ve Kahramanlık Günü'nün 101.yıldönümü sebebiyle yola çıktık. Kurtuluş mücadelesi döneminde İstanbul'dan İnebolu'ya balıkçı takalarıyla taşınan mühimmat rotasını izleyerek sıra dışı bir etkinliği canlandırmayı amaçladık" dedi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kastamonu İstanbul Sakarya Yerel Haberler

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