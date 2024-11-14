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Milli Mücadele Kahramanı Vali Muammer Bey Anıldı

Milli Mücadele Kahramanı Vali Muammer Bey Anıldı
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Vali Muammer Bey, ölümünün yıldönümünde düzenlenen anma programıyla mezarı başında anıldı. Tarihçi yazarlar ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, Muammer Bey'in hayatı ve mücadelesi hakkında bilgiler verildi.

Milli Mücadele Kahramanı Vali Muammer Bey; ölümünün yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Bilgiyurdu Derneği tarafından düzenlenen programda; Milli Mücadele Kahramanı Vali Muammer Bey, ölümünün yıldönümünde Seyyid Burhanettin Türbesin'deki mezarı başında anıldı. Anma programına Dernek Başkanı Mustafa Öztürk, dernek üyeleri, tarihçi yazarlar ve vatandaşlar katıldı. Vali Muammer Bey'i anlatan Tarihçi Yazar Mehmet Çayırdağ; "Hayatı boyunca hem eşi hem kendisi verem hastalığı çekiyordu. Eşi 1915'te vefat etti, onu Sivas'a defnetmişti. Kendisi de artık bu hastalığın had durumundaydı, Kayseri'ye geldi ve Endürlük'te bir ev kiraladı. Hastalığa fazla dayanamayıp 1928 yılının 14 Kasım'ında vefat etti. Kayserililer; Hunat Cami'nde büyük bir kalabalıkla cenaze namazını kıldılar ve Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin önüne getirerek defnettiler. İttihat Terakki'nin önemli adamlarındandı, istese her şey olurdu. Hiçbirini kabul etmedi, Anadolu'da valilikler, kaymakamlıklarla her türlü işlerle boğuşarak hayatını geçirmiş oldu" dedi. Program; Kuranı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla son buldu.

Vali Muammer Bey kimdir!

Ahmet Muammer 1875'te İstanbul'da doğdu, Mülkiye Mektebi mezunudur. Kangal, Niksar, Vodina, Medine, Aziziye Kaymakamlığı, Kayseri, Adana Mutasarrıflığı, Adana, Konya, Sivas Valiliği yapmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi II. Dönem Sivas Milletvekilidir. TBMM Dahiliye ve Memurin Muhakemat Encümenleri Başkanlığı yapmıştır. Evli ve beş çocuk babasıdır. 26 Ağustos 1909 tarihinde İkinci Meşrutiyet ile beraber Kayseri Mutasarrıflığına terfi etmiştir. 1911 yılı ortalarında Adana Valiliğine tayin edilmiştir, bir yılını tamamlamadan Ocak ayı içerisinde Konya Valiliği'ne atanmıştır. 1913 yılında Sivas Valiliği'ne atanıp ve 3 sene bu görevi yürütmüştür. 1916 yılında yeniden Konya Valiliği'ne atanmıştır. Mondros Mütarekesi'nden sonra İstanbul'a alınıp ve bir süre Bekirağa Bölüğü'nde tutulmuştur. Oradan İngilizler tarafından Malta'ya götürülmüştür. 1922 yılında yeniden Kayseri Mutasarrıflığına atanmıştır. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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