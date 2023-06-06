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Milli İstihbarat Teşkilatı'nda devir-teslim gerçekleşti

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda devir-teslim gerçekleşti

Yerel Haberler

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İbrahim Kalın'ın, devir teslim töreniyle başkanlık görevini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan devraldığını açıkladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İbrahim Kalın'ın, devir teslim töreniyle başkanlık görevini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan devraldığını açıkladı.

MİT tarafından yapılan açıklamada, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında bugün gerçekleştirilen devir teslim töreninde İbrahim Kalın, başkanlık görevini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan devralmıştır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mevlüt Çavuşoğlu İbrahim Kalın Hakan Fidan Yerel Haberler

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