Milli Gözetim Radarı Testleri Tamamlandı, İlk Çeyrekte Hizmete Alınacak

Milli Gözetim Radarı testlerinin başarıyla tamamlandığını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hava trafik kontrol sistemleriyle entegrasyonunun sağlanmasının ardından bu yılın ilk çeyreğinde hizmete almayı planlıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve TÜBİTAK BİLGEM iş birliği ile tamamen Türk mühendislerince geliştirilen Milli Gözetim Radarı Mode-S SSR (MGR) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Milli Gözetim Radarı'nın test süreçlerini başarıyla tamamladığını bildiren Uraloğlu, Radar sisteminin entegrasyon çalışmalarının ardından bu yılın ilk çeyreğinde hizmete almayı planladıklarını duyurdu.

MGR sisteminin kesin kabulünü 2024 Aralık'ta yaptıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, Gaziantep Havalimanı yakınlarında bulunan Gaffur Baba Tepesi'ne radar yerleşkesinin kurulduğunu hatırlattı. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin sivil havacılık alanındaki ilk yerli ve milli sivil gözetim radarı olan MGR'nin kullanıma alınmasından önce başlatılan süreklilik testlerini başarıyla geçtiğini bildirerek, "Hava trafik kontrol sistemleriyle entegrasyonunun sağlanmasının ardından bu yılın ilk çeyreğinde hizmete almayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Hava trafik yönetim yazılımları ile entegre bir şekilde çalışacak"

MGR sisteminin Türk hava sahasının yoğun hava trafiğine önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Radarımız hava trafik kontrolörlerimizin kullandığı hava trafik yönetim yazılımları ile entegre bir şekilde çalışarak hava trafik kontrol hizmetlerinde verimliliği artıracak. MGR ülkemizin havacılık alanındaki yerli ve milli üretim hamlesi kapsamında bir milat olacak" ifadelerini kullandı.

Diğer ülkelere satışı yapılabilecek

MGR'nin ilerleyen süreçlerde diğer ülkelere de satışının yapılabileceğini ve ekonomiye önemli bir katkı sağlanabileceğinin altını çizen Uraloğlu, Türkiye'nin havacılık sektöründe sivil gözetim radarı üreten ülke olmakla kalmayıp ihraç eden ülke olacağını vurguladı.

CAO ve Eurocontrol standartlarına uygun olarak tasarlandı

Bakan Uraloğlu, MGR'nin sivil ve askeri hava trafiğinin tespitine yönelik ICAO ve Eurocontrol standartlarına uygun olarak tasarlandığının altını çizerek iki gözetim sisteminden oluştuğunu kaydetti. Uraloğlu, "Birincil gözetim sistemi farklı hava şartlarında gelişmiş tutarlı radar sinyal işleme tekniklerini kullanarak 112 kilometreye kadar, ikincil gözetim sistemi ise 370 kilometreye kadar bir alanda aynı anda bin hava aracını 7 gün 24 saat gözetleyebilecek" diye konuştu.

MGR'yi Türkiye geneline yaygınlaştırarak havacılık sistemlerinde dışa bağımlılığı azaltacaklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasının tamamının yerli ve milli teknolojilerle izlenebileceğinin altını çizdi. - ANKARA