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Milli Eğitim Müdürü Tomar basın mensuplarıyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Milli Eğitim Müdürü Tomar basın mensuplarıyla bir araya geldi

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Ahmet Hakan Tomar kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

BAYBURT (İHA) - Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Ahmet Hakan Tomar kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazeteciliğin zor bir görev olduğunu dile getiren Tomar, halkın sesi olma noktasında gazetecilere büyük bir iş düştüğünü söyledi. Basının sorunlarına değinen Tomar, basın mensuplarının sahada karşılaştığı sorunları dinleyerek, yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması gayretinde bulunacaklarını ve basının destekçisi olacaklarını kaydetti. Gazetecilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Tomar, programa katılan basın mensuplarına katılımları için teşekkür etti. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

milli eğitim bakanlığı, Bayburt, Yerel, Haberler

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