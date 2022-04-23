Milli Eğitim Müdürü'nün koltuğuna oturan çocuk okullara spor salonu talimatı verdi

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuklara teslim etti. Müdürlük koltuğuna oturan 5. sınıf öğrencisi Aytuğ Özdemir, okullara spor salonu talimatı verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleşen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ile beraber Refika Küçükçalık Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri Melike Ceyda Ünalan ve Aytuğ Özdemir, öğretmenler ve öğrencilerin aileleri katıldı. Öğrenciler İl Müdürü Ayhan Teltik'e çiçek sunmalarının ardından müdürlük koltuğunu devir alarak isteklerini ve talimatlarını dile getirdiler.

Milli Eğitim Müdürü olarak kütüphanelerin arttırılmasını isteyen 5. sınıf öğrencisi Melike Ceyda Ünalan, " Kayseri'de eğitimin çok verimli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde düşünmemin nedeni de sınavlarda başarılar sergilemesidir. Bu çalışmaların ve bu başarıların güzel bir şekilde devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Pandemi döneminde bile bu güzel eğitimin aksamadığını ve öğrencilerimizin başarılarının devam ettiğini söylemek istiyorum. Öğretmenlerimiz her daim öğrencilerimizin yanında oldular ve onları desteklediler. O yüzden öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bir Milli Eğitim Müdürü olarak tavsiyem kütüphanelerin çoğaltılması. Bununla ilgili çalışmaların yapılmasını istiyorum çünkü kütüphaneler öğrencilerimizin bilgilere ulaşabileceği en güzel yerlerdir. Sportif faaliyetlere de önem verilmesini istiyorum. Sadece ders olarak değil biraz da öğrencilerin fiziksel olarak da gelişmesini isterim. Bununla ilgili çalışmalar yapacağımızı da söylemek isterim" dedi.

Yine müdürlük koltuğuna oturan Aytuğ Özdemir de okullarda eksik olan spor salonlarının yapılamsı talimatını vererek, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı ve bugün bir bayram olsun diyerek, 23 Nisan'ı çocuklara armağan etti. 23 Nisan, dünyada bulunan tek çocuk bayramıdır. Biz Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak birçok okulda spor salonu olmadığını görüyoruz ve okullarda spor salonu çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Çocuklara geleceğin yüksek mevki sahipleri gibi davranılması gerektiğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ise, "Bugün 23 Nisan 1920 yılında kurulan meclisimizin 102. yıldönümünü kutluyoruz. Meclis demek millet iradesi demektir. Bu da milletin kendi kendini yönetmesi demektir. Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı döneminde en sıkıntılı günlerinde meclisimizi kurarak, milletin tam bağımsızlığının tescilleneceğini görmüştür. Bu günü de başta kendi milletimiz olmak üzere tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Burada çocuklara armağan etme amacımız ve Atatürk'ün bizlere verdiği mesaj da, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bir cevher olduğunu ve bu cevherin iyi işlendiği zaman bu memleketin asıl teminatı olduklarını görmemizi istemiştir. Ben de anne babalarımıza ve öğretmenlerimize şu tavsiyede bulunmak istiyorum, öğrencilerimizi ve çocuklarımızı geleceğin büyükleri olarak, ülkenin yöneticileri, en yüksek idarecileri olarak görmeleri ve ona göre davranmalarını istiyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız tekrar kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Teltik, öğrencilere hediyelerini takdim etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel