MEB şarkıcı Gülşen'in 'İmam Hatip Liselilerle' ilgili söylemine ilişkin hukuki süreç başlattı

Milli Eğitim Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

Milli Eğitim Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, şarkıcı Gülşen'in sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik söylediği sözlerinden dolayı açıklama yapıldı. Açıklamada İmam Hatip Liselerini itham eden şarkıcı Gülşen kınanırken, bu sözlerin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında Gülşen'in sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatıldığı bildirilerek şunlar kaydedildi:

"Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle donanımlı nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır."

(Huzeyfe Tarık Yaman /İHA)