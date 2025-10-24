Milli Eğitim Bakanlığı'nın Sınıf/Alan Zümre Toplantısı Gerçekleşti

Ülke Geneli "Sınıf/Alan Zümre Toplantısı" Açılış Töreni Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hayata geçirilen yeni modelle ilgili olarak, "1 milyon 250 bin öğretmenimizin bizlerle paylaştıkları sorunları dinledik ve bunları çözmeye yönelik maddeler oluşturduk" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi doğrultusunda Ülke Geneli Sınıf/Alan Zümresi Toplantısının ikincisi,24-27 Ekim tarihlerinde 81 ilden gelen zümre başkanlarının katılımıyla Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlendi. Ülke Geneli Sınıf/Alan Zümreleriyle, sınıf/alan zümre toplantısına davet edilen il sınıf/alan zümre başkanlarının kendi bölgelerindeki eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili süreç ve deneyimleri, toplantı sürecinde yapılacak sınıf/alan zümreleri masa çalışmalarında aktararak ulusal düzeydeki stratejilere katkıda bulunmaları ve nihai olarak ülke genelindeki çalışmalarda bütünlük sağlanması ve eğitim süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen çalışma ve faaliyetlerle birlikte "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim kurulları ve Zümreleri Yönergesi"nin tanımlı gündem maddeleri doğrultusunda çalışmalar planlanacak.

"Yıl içerisindeki genelgelerin tamamı, öğretmenlerimizin bizlerle paylaştıkları sorunları çözecek maddelerden oluştu"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, program kapsamında yaptığı açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkenin en güçlü ve en köklü Şu an yaklaşık 1 milyon 250 bin öğretmenimiz var. Bakanlık makamından başlayıp taşraya kadar yönelen, aynı amacı gösteren ve birbirinin ne yaptığını bir aile ortamı oluşturmalıyız' diyerek yola çıktık. Öğretmenler odalarında Türkiye'nin her yerindeki öğretmenlerimizle sohbetler ettik, istişareler yaptık. Bu ziyaretlerimizin hiçbirinde elimize mikrofon alıp öğretmen arkadaşlarımıza iş öğretmedik ya da ahkam kesmedik; aksine onlar kafalarındaki sorunları bizlerle paylaşsınlar ve biz de 'Aksayan hususları nasıl tamir ederizi konuşalım istedik. ve bunu da kurumsallaştırdık. Bu noktada yıl içerisindeki genelgelerin tamamı, öğretmenlerimizin bizlerle paylaştıkları sorunları çözecek maddelerden oluştu. Bu kapsamda da Ülke Geneli Sınıf/Alan Zümrelerini oluşturmak için gerekli adımları attık. Şimdiye kadar öncesi için konuştuğumuz tüm maddelerin hayata geçirildi. Birileri sahayı bilmeden, bizim ne konuştuğumuzu bilmeden çıkıp ahkam kesiyor, fuzuli laflar ediyor. Dezenformasyonun da ötesine geçen, art niyetli durumlarla karşı karşıyayız. Ancak bizim bağlarımız dedikodularla bozulamayacak kadar güçlüdür. Bu yolu birlikte yürümekten dolayı çok mutluyum. Ülkenin ve milletin geleceğine, ortak geleceğimize yapacağınız tüm katkılar için teşekkür ediyorum."

81 ilden katılacak il zümre başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Ülke Geneli Sınıf/Alan Zümresi Toplantısında ele alınacak başlıca gündem maddeleri ise; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin (TYMM) sınıfta uygulanması, eğitim politikaları ve stratejileri, müfredat ve eğitim programı değerlendirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişimi, ulusal sınavlar ve değerlendirme sistemleri, zümreler arası iş birliği ve koordinasyon, teknoloji ve dijital eğitim araçları, eğitimde kalite, güvence ve izleme, sosyal ve kültürel etkinlikler ile sosyal sorumluluk faaliyetleri oldu.

Ülke Geneli Sınıf/Alan Zümre Toplantısına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 36 branş ve her branştan 5'er il zümre başkanı olmak üzere 250 kişi ve çok sayıda eğitimci katılım sağladı. - İSTANBUL