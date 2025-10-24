Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Sınıf/Alan Zümre Toplantısı Gerçekleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ataşehir'de yapılan toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1 milyon 250 bin öğretmenin sorunlarını dinlediklerini ve çözüm yolları geliştirdiklerini belirtti. Eğitim politikaları ve stratejileri, öğretmenlerin mesleki gelişimi gibi konular görüşüldü.

Ülke Geneli "Sınıf/Alan Zümre Toplantısı" Açılış Töreni Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hayata geçirilen yeni modelle ilgili olarak, "1 milyon 250 bin öğretmenimizin bizlerle paylaştıkları sorunları dinledik ve bunları çözmeye yönelik maddeler oluşturduk" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi doğrultusunda Ülke Geneli Sınıf/Alan Zümresi Toplantısının ikincisi,24-27 Ekim tarihlerinde 81 ilden gelen zümre başkanlarının katılımıyla Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlendi. Ülke Geneli Sınıf/Alan Zümreleriyle, sınıf/alan zümre toplantısına davet edilen il sınıf/alan zümre başkanlarının kendi bölgelerindeki eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili süreç ve deneyimleri, toplantı sürecinde yapılacak sınıf/alan zümreleri masa çalışmalarında aktararak ulusal düzeydeki stratejilere katkıda bulunmaları ve nihai olarak ülke genelindeki çalışmalarda bütünlük sağlanması ve eğitim süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen çalışma ve faaliyetlerle birlikte "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim kurulları ve Zümreleri Yönergesi"nin tanımlı gündem maddeleri doğrultusunda çalışmalar planlanacak.

"Yıl içerisindeki genelgelerin tamamı, öğretmenlerimizin bizlerle paylaştıkları sorunları çözecek maddelerden oluştu"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, program kapsamında yaptığı açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkenin en güçlü ve en köklü Şu an yaklaşık 1 milyon 250 bin öğretmenimiz var. Bakanlık makamından başlayıp taşraya kadar yönelen, aynı amacı gösteren ve birbirinin ne yaptığını bir aile ortamı oluşturmalıyız' diyerek yola çıktık. Öğretmenler odalarında Türkiye'nin her yerindeki öğretmenlerimizle sohbetler ettik, istişareler yaptık. Bu ziyaretlerimizin hiçbirinde elimize mikrofon alıp öğretmen arkadaşlarımıza iş öğretmedik ya da ahkam kesmedik; aksine onlar kafalarındaki sorunları bizlerle paylaşsınlar ve biz de 'Aksayan hususları nasıl tamir ederizi konuşalım istedik. ve bunu da kurumsallaştırdık. Bu noktada yıl içerisindeki genelgelerin tamamı, öğretmenlerimizin bizlerle paylaştıkları sorunları çözecek maddelerden oluştu. Bu kapsamda da Ülke Geneli Sınıf/Alan Zümrelerini oluşturmak için gerekli adımları attık. Şimdiye kadar öncesi için konuştuğumuz tüm maddelerin hayata geçirildi. Birileri sahayı bilmeden, bizim ne konuştuğumuzu bilmeden çıkıp ahkam kesiyor, fuzuli laflar ediyor. Dezenformasyonun da ötesine geçen, art niyetli durumlarla karşı karşıyayız. Ancak bizim bağlarımız dedikodularla bozulamayacak kadar güçlüdür. Bu yolu birlikte yürümekten dolayı çok mutluyum. Ülkenin ve milletin geleceğine, ortak geleceğimize yapacağınız tüm katkılar için teşekkür ediyorum."

81 ilden katılacak il zümre başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Ülke Geneli Sınıf/Alan Zümresi Toplantısında ele alınacak başlıca gündem maddeleri ise; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin (TYMM) sınıfta uygulanması, eğitim politikaları ve stratejileri, müfredat ve eğitim programı değerlendirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişimi, ulusal sınavlar ve değerlendirme sistemleri, zümreler arası iş birliği ve koordinasyon, teknoloji ve dijital eğitim araçları, eğitimde kalite, güvence ve izleme, sosyal ve kültürel etkinlikler ile sosyal sorumluluk faaliyetleri oldu.

Ülke Geneli Sınıf/Alan Zümre Toplantısına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 36 branş ve her branştan 5'er il zümre başkanı olmak üzere 250 kişi ve çok sayıda eğitimci katılım sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştirdi

Hasta yatağında aldığı karar şaşkınlık yarattı
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
İstanbul'da yağış başladı, trafik felç! Harita kırmızıya döndü

İstanbul'da yağış başladı, trafik felç! Harita kırmızıya döndü
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştirdi

Hasta yatağında aldığı karar şaşkınlık yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.