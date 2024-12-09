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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Tek Tip Kıyafet Düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Tek Tip Kıyafet Düzenlemesi
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Elazığ'da okul kıyafeti satan esnaf, Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilerin 4 yıl boyunca tek tip kıyafet giymesine yönelik kararını olumlu karşıladı. Esnaf, bu değişikliğin veliler ve öğrenciler için daha ekonomik olacağını belirtirken, kararın arka planda neden önemli olduğu üzerinde durdu.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'te değişikliğin yürürlüğe girmesini, Elazığ'da okul kıyafeti satan esnaf da olumlu karşıladı

Milli Eğitim Bakanlığınca ilk, orta ve lise eğitimi gören öğrencilerin kılık ve kıyafetinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, öğrenciler 4 yıl boyunca tek tip kıyafet giyecek. MEB'in aldığı karar okul üniforması satan esnaf tarafından da olumlu karşılandı. Elazığ'da okul kıyafeti satan esnaf Burak Çelik kararın olumlu olduğunu belirterek, tek tip olmayan kıyafetlerin velileri zor durumda bıraktığını, bundan dolayı bu kararın daha güzel olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararın güzel olduğunu belirten esnaf Burak Çelik, "Güzel bir karar alındı. Her sene yeni bir kıyafet, yeni model ve renk yapılmasındansa, 4 yıl boyunca aynı kıyafetleri giymeleri daha etkili ve ekonomik olarak uygun olacaktır. İkinci sınıfa geçen öğrencilerin yeni kıyafet alayım düşüncesi, velileri zor durumda bırakıyordu. Veliler ve öğrenciler için iyi bir karar alınmıştır" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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