Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hastanede çocukları ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hastanede tedavi gören çocukları ve hastane bünyesinde bulunan hastane sınıfını ziyaret etti.

Bakan Tekin, Bilkent Şehir hastanesi Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocukları ve hastane bünyesinde bulunan hastane sınıfını ziyaret ederek yetkililerden çocukların tedavilerine ilişkin bilgi aldı. Bakan Tekin, daha sonra çocuklarla sohbet etti, bir isteklerinin olup olmadığını sordu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı. Tekin, daha sonra hastane servisinde tedavi gören çocukları da odalarında ziyaret etti. Çocuklara çiçek, oyuncak ve kırtasiye seti hediye etti. - ANKARA