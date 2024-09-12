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Milli Eğitim Bakanı Sinop'a geliyor

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sinop'a ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında açılışlar yapılacak ve eğitim yatırımları ele alınacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret, açılış ve inceleme yapmak üzere 13 Eylül Cuma günü Sinop'a gelecek.

Bakan Tekin'in Sinop ziyaretine ilişkin detayları paylaşan AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, program kapsamında Bakan Tekin, tarafından Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesinin açılışının yapılacağını, bununla birlikte Sinop Eğitim Değerlendirme Toplantısı düzenlenerek şehirdeki eğitim yatırımları ve ihtiyaçlarının ele alınacağını söyledi.

Bakan Tekin'in Sinop Valiliği ve AK Parti Sinop İl Başkanlığını da ziyaret edeceğini belirten Maviş, Bakan Tekin'in ayrıca Sinop Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Sinop Fen Lisesinde de öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelineceğini söyledi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Politika Güncel Yerel sinop

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