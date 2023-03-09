Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin, zorunlu çalışma... Yerel Haberler Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin, zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz. Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin, zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Ziya Selçuk Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin, zorunlu çalışma... - Haberler

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