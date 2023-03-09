Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin, zorunlu çalışma...
Yerel Haberler
Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin, zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz.
Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin, zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel