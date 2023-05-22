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Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için...

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için...

Yerel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara vereceğiz.

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacak". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ziya Selçuk Yerel Haberler

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