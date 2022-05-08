Milli Egemenlik Parkındaki ağaçlara gençlik aşısı - Haberler

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Milli Egemenlik Parkındaki ağaçlara gençlik aşısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Milli Egemenlik Parkındaki ağaçlara gençlik aşısı

Ardahan'da şehrin göbeğinde bulunan Milli Egemenlik Parkı'ndaki ağaçlar, gerçekleştirilen budama çalışmalarıyla adeta yeniden doğdu.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da şehrin göbeğinde bulunan Milli Egemenlik Parkı'ndaki ağaçlar, gerçekleştirilen budama çalışmalarıyla adeta yeniden doğdu. Alanında uzman ekipler tarafından elden geçirilen ağaçlar, gençleşen görünümleriyle vatandaşları mutlu etti.

Belediye Başkanı Faruk Demir'in isteği üzerine çalışmalara başlayan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 1 hafta boyunca Milli Egemenlik Park'ındaki ağaçlar üzerinde budama işlemleri uyguladı. Çevre kontrolü sağlanarak yapılan işlemler sonucu yepyeni yüzlere sahip olan ağaçlar, büyük beğeni topladı. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ardahan, Milli, Yerel, Haberler

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