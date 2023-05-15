Milletvekilliği Genel Seçim sonuçları Didim'de belli oldu

28.dönem Milletvekilliği Genel seçimlerinde Aydın'ın Didim ilçesinde partilerin aldığı resmi olmayan oy sonuçları belli oldu.

28.Dönem Milletvekilliği Genel Seçim'inin resmi olmayan sonuçları Didim'de belli oldu. Didim'de 212 sandık kurulurken 76 bin 177 seçmenden 65 bin 201'i sandığa gitti. 1243 oy geçersiz sayılırken 63 bin 958 oy geçerli sayıldı. Partilerin aldıkları oy sayıları ise şu şekilde oluştu: "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 29 bin 554 - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) : 11 bin 931 Yesiller ve Sol Gelecek Partisi - 8 bin 451 İyi Parti - 6 bin 808 Milliyetçi Hareket Partisi - 3 bin 834 Zafer Partisi- Bin 025 Memleket Partisi - 654, Türkiye Komünist Partisi -130, Yeniden Refah Partisi- 348, Büyük Birlik Partisi- 308, Vatan Partisi- 158, Sol Parti - 191, Genç Parti- 196, Adalet Partisi- 114, Anavatan Partisi - 83, Millet Partisi - 44, Türkiye Komünist Hareketi - 37, Halkın Kurtuluş Partisi- 32, Hak ve Özgürlükler Partisi -18 Yenilik Partisi - 16" - AYDIN