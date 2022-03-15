Milletvekili Tutdere, yol sorunlarını Genel Müdür Uraloğlu'na anlattı

ADIYAMAN (İHA) - Tbmm Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, makamında ziyaret ettiği Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'n kentteki yol sorunlarını anlatarak yardım istedi.

Milletvekili Tutdere gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi alırken Adıyamanlıların ulaşım konusunda yaşadığı sorunları da Genel Müdür Uraloğlu'na aktardı. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere, "Gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında daha önce TBMM Genel Kurulunda, bütçe ve komisyon görüşmeleri sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına verdiğimiz soru önergeleriyle gündeme taşıdığımız Adıyaman'ımızın ve Adıyamanlı hemşehrilerimizin ulaşım konusunda yaşadığı tüm sorunları Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'na bizzat aktardım. Kentin kanayan yarası haline gelen tüm sorunları genel müdüre bizzat aktardım. Adıyamanlı hemşehrilerimiz için önem arz önem ulaşım projeleri ile Adıyaman genelinde karayolları genel müdürlüğünün sorumluluk alanına giren iller arası bağlantı yolları, ilçe yolları hakkında Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'ndan bilgi aldım. Adıyaman'ımızın yetersiz ve sağlıksız yolları nedeniyle büyük mağduriyetler yaşayan Adıyamanlı hemşehrilerimizin mağduriyetleri giderilinceye dek projelerin takipçisi olacak ve yollar yapılıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel