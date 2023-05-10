Milletvekili Tutdere, Gerger'de yoğun ilgiyle karşılandı

CHP Adıyaman Milletvekili ve Adıyaman 1. sıra Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere, Gerger ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Tutdere, yanındaki heyetle birlikte Gerger ilçesinde bir araya geldikleri vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. CHP heyeti burada ilk olarak ilçe merkezindeki esafları tek tek ziyaret etti.

Heyet daha sonra Gerger'e bağlı Kesertaş, Yayladalı, Seyitmahmut, Oymaklı, Yağmurlu, Beybostan, Gümüşkaşık ve Güzelsu köy ziyaretleriyle devam etti. Gerger'in tüm sorunlarını da, sorunların çözümü noktasında atılması gereken tüm adımları da çok iyi biliyoruz. Kesertaş, Yayladalı, Seyitmahmut, Oymaklı, Yağmurlu, Beybostan, Gümüşkaşık ve Güzelsu köylerine gerçekleştirilen ziyaretlerde köylülerle bir araya gelen Milletvekili Tutdere ve CHP Heyeti köylülerin sorunlarını dinledi. Daha önceki ziyaretlerinde Gerger'e bağlı köyler başta olmak üzere Gerger'i adım adım ziyaret ettiklerini ve Gerger'de adım atılmadık nokta bırakmadıklarının söyleyen Milletvekili Tutdere, "Gerger'in tüm sorunlarını biliyor, sorunların çözümü noktasında atılması gereken adımları da çok iyi biliyoruz.

14 Mayıs'ta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı, millet ittifakını da iktidara taşıdığımızda Gerger'in mevcut sorunlarının hepsini teker teker çözecek Gerger'i hak ettiği noktaya taşıyacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN