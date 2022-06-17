Abdurrahman Tutdere: Adıyaman Devlet Hastahanesinin İnşaatını Ne Zaman Yapacaksınız - Haberler

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Abdurrahman Tutdere: Adıyaman Devlet Hastahanesinin İnşaatını Ne Zaman Yapacaksınız

ANKA - Yerel
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CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, bugün TBMM Genel Kurulu’nda, inşaatı geciken 150 yataklı Adıyaman Devlet Hastanesi’ne ilişkin “150 yataklı devlet hastanesinin inşaatını ne zaman yapacaksınız? Adıyaman halkının sabrı kalmadı” dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "İnşaatı geciken 150 yataklı Adıyaman Devlet Hastanesi'ne ilişkin "150 yataklı devlet hastanesinin inşaatını ne zaman yapacaksınız? Adıyaman halkının sabrı kalmadı" dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere, bugün TBMM Genel Kurulu'nda inşaatı geciken 150 yataklı devlet hastanesine değindi. Tutdere şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca 22 Nisan 2022 tarihinde Adıyaman'a yapmış olduğu ziyarette TBMM'de sürekli gündeme getirdiğim, takip ettiğim Adıyaman 150 yataklı devlet hastanesi inşaatına haziran ayı başında başlanacağını kamuoyuna açıklamıştı. Bugün itibarıyla haziran ayının artık ortalarına geldik, konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmediği gibi inşaat ihalesine ilişkin bir gelişme de olmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Adıyaman halkı adına Sağlık Bakanına sözünü hatırlıyorum ve buradan iktidara çağrı yapıyorum: 150 yataklı devlet hastanesinin inşaatını ne zaman yapacaksınız? Adıyaman halkının sabrı kalmadı diyorum."

ANKA / Yerel

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