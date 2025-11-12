Şehit Üsteğmen Emre Mercan İçin Taziye

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucunda şehit olan Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan için taziye mesajı yayımladı.

Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan'da düşen uçakta bulunan 27 yaşındaki Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan şehit oldu. Mercan'ın şehadet haberi baba ocağına ulaşırken, Milletvekili Nebi Hatipoğlu bir taziye mesajı yayımladı. Hatipoğlu'nun mesajında, "Gürcistan'da görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan askeri kargo uçağımızda şehit olan hemşehrimiz, kahraman evladımız Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz şehidimizin makamı ali, mekanı cennet olsun" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR