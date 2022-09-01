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Milletvekili Altınok, yeni dönemde Rektör Çomaklı'ya başarılar diledi

Yerel Haberler

Milletvekili Altınok, yeni dönemde Rektör Çomaklı'ya başarılar diledi

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Atatürk Üniversitesinin 2022-2023 eğitim-öğretim dönemine başlamasına kısa bir süre kala Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Atatürk Üniversitesinin 2022-2023 eğitim-öğretim dönemine başlamasına kısa bir süre kala Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Atatürk Üniversitesinin bölgenin kalbi olduğunu ve yeni nesil vizyonu ile ülke yükseköğrenimine önemli bir katma değer sağladığını belirten Altınok, yeni dönemin üniversite ve öğrencilerine hayırlı olmasını diledi.

Atatürk Üniversitenin gelişimini yakından takip ettiğini belirterek tamamlanan ve devam etmekte olan projelerden dolayı Rektör Çomaklı'yı tebrik eden Altınok, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Atatürk Üniversitesinin başarılarıyla anılmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Üniversitede gerçekleştirilen yeni dönem hazırlıklarının tamamlanma aşamasında olduğunu aktaran Rektör Çomaklı ise üniversitenin projeleri, çalışmaları ve mevcut durumu hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Üniversitenin gelişim sürecine hız vermek adına başta il milletvekilleri olmak üzere ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesine desteklerini ifade eden AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'a teşekkürlerini iletti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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