Milletimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenini göstermiştir

Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, seçim sonuçlarına değerlendirerek, "Vatandaşlarımız bir kez daha güven ve istikrar diyerek Cumhur İttifakını seçmiştir" dedi.

Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, seçim sonuçlarına değerlendirerek, "Vatandaşlarımız bir kez daha güven ve istikrar diyerek Cumhur İttifakını seçmiştir" dedi.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Delil Ateş, "Seçimler demokrasilerin bayramıdır. Meral Akşener'in Meclis kürsüsünden mermi atmasına, Kılıçdaroğlu'nun suikast iddialarına rağmen seçimler büyük bir demokratik olgunluk içinde geçti. İkinci yüzyılımızın ilk seçiminin kazananı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur ittifakı olmuştur. ABD başkanı Joe Biden, Batı medyası, millet ittifakının bileşenleri, Yeşil Sol Parti, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, PKK ve FETÖ kaybetmiştir. Milletimiz sandıkta gereken cevabı vermiştir. 14 Mayıs 1950'den sonra ikinci kez "Yeter, söz de karar da milletin" diye yola çıkan Erdoğan'ı millet yalnız bırakmadı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na fark attı. Buda Erdoğan'a milletimizin sevgisinin büyüklüğünü gösteriyor."

"Milletimiz kazandıklarını iddia edenleri hayal dünyasından çıkarmıştır"

Seçim öncesi kazandıklarını iddia edenlere, milletin cevabının sert olduğunu dile getiren Ateş, "Yanlı davranan anket sonuçlarıyla kendilerini kazanmış gibi görenleri milletimiz sandıkta hayal dünyasından çıkarmıştır. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız, kendilerini asla yalnız bırakmayan Erdoğan'ı onlarda sandıkta yalnız bırakmadılar. Kalpten kalbe bir yol varmış sözlerinin en bariz örneğini bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan ile milletimiz arasında görmüş olduk. Cumhur ittifakı meclis ekserisini elde ederek elini güçlendirmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin YSK'nın resmi sonuçları açıkladıktan sonra ikinci tura kalması halinde Akil Gençler olarak sayın Erdoğan'ın seçilmesi için elimizden geleni yapacağız. 15 günde çalmadık kapı bırakmayacağız. İlk turda yaptığımız çağrıyı bir daha yineliyoruz. Gençliğin yeri Erdoğan'ın yanıdır. Türkiye yüzyılı, gençliğin yüzyılı olacaktır. ve bu yüzyılda gençlik, liderinin yanında yer alacaktır. Bu yüzyılda milletimiz, her alanda inkilap niteliğinde hizmetler yapan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacaktır. Milletimiz ikinci yüzyıl vizyonunu Batı dan başlatanların değil, Anadolu'dan başlatanların yanında yer alacaktır. Milletimiz dünya da lider ülke olma vizyonuyla hareket eden dünya liderinin yanında yer alacaktır. Milletimiz hayallerimiz olan yerli ve milli üretiminin devamından yana olacaktır. 14 Mayıs seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR