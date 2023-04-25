Millet İttifakı Liderleri İzmir Mitinginde Buluşacak…Aslanoğlu: Herkesi Bu Tarihi Ana Tanık Olmaya, Tarih Yazmaya Çağırıyoruz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin genel başkanları 30 Nisan Pazar günü saat 17.00’de Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak mitingde İzmirlilerle buluşacak. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “İzmir mitingi, 15 Mayıs’ta umudun, adaletin, özgürlüğün iktidarı kurulduğundaki sevincimizin akıllarda kalacak resmi olacak. İzmir’de yaşayan tüm hemşehrilerimizi, 30 Nisan’da Gündoğdu Meydanı’nda buluşmaya, bu tarihi ana tanık olmaya, tarih yazmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları 30 Nisan Pazar günü saat 17.00'de Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak mitingde İzmirlilerle buluşacak. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "İzmir mitingi, 15 Mayıs'ta umudun, adaletin, özgürlüğün iktidarı kurulduğundaki sevincimizin akıllarda kalacak resmi olacak. İzmir'de yaşayan tüm hemşehrilerimizi, 30 Nisan'da Gündoğdu Meydanı'nda buluşmaya, bu tarihi ana tanık olmaya, tarih yazmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları 14 Mayıs'ta yapılacak seçim çalışmaları kapsamında İzmir mitinginde bir araya gelecek. Millet İttifakı'nın İzmir mitingi, 30 Nisan Pazar günü saat: 17: 00'de Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra mitinge, Millet İttifakı liderleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılacak. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcıları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da liderlerle birlikte mitingde yer alacak.

ASLANOĞLU: HERKESİ BU TARİHİ ANA TANIK OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Mitingin bir demokrasi şölenine dönüşmesi için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirten CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "İzmir Gündoğdu Meydanı tarihindeki en coşkulu ve kalabalık mitingine sahne olacak. Mitinge katılacak herkes sadece bu tarihe tanıklık etmekle kalmayacak aynı zamanda tarihi de yazacak. Çok heyecanlıyız. Titizlikle yürüttüğümüz hazırlıklarımız son aşamaya geldi. Coşkunun sadece karada kalmadığı, denize de yansıdığı, görsel şölenlerle dolu, İzmir'imize layık bir miting olacak. İzmir mitingi, 15 Mayıs'ta umudun, adaletin, özgürlüğün iktidarı kurulduğundaki sevincimizin akıllarda kalacak resmi olacak. İzmir'de yaşayan tüm hemşehrilerimizi, 30 Nisan'da Gündoğdu Meydanı'nda buluşmaya, bu tarihi ana tanık olmaya, tarih yazmaya çağırıyoruz" diye konuştu.