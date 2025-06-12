Millet Bahçesini güller sardı

Millet Bahçesini güller sardı
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Eskişehir Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi yaz aylarının gelmesiyle gül bahçesine döndü.

Eskişehir Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi yaz aylarının gelmesiyle gül bahçesine döndü.

Hava sıcaklıklarının normallerinin üstüne çıkmasıyla birlikte ağaçlardaki uyanmalarda hızlandı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde bulunan gül ağaçlarının açması renkli görüntüler oluşturdu. Bahçeden geçen vatandaşların da dikkatini çeken rengarenk güller bahçeye farklı bir hava kazandırdı. Özellikle Çardaklar kısmında saran gül ağaçları orada oturan vatandaşlar da kendine hayran bırakıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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