Miletos Antik Kenti'nde Jandarma Bilgilendirme Faaliyetleri
Aydın Didim'deki Miletos Antik Kenti'ni ziyaret eden vatandaşlara jandarma ekipleri, çevre ve hayvanları koruma kanunları hakkında bilgilendirme yaptı.
Aydın Didim ilçesinde bulunan Miletos Antik Kenti'ni ziyarete gelen vatandaşlara jandarma ekipleri çeşitli konular hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Miletos Antik Kentini ziyarete gelen vatandaşlara; 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, kültür ve tabiat varlıklarının korunması konuları bilgilendirmelerde bulundu. Vatandaşlardan gelen soruları da yanıtlayan ekipler, kültür ve Ttabiat varlıklarının korunmasına yönelik devriye ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti. - AYDIN