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Milas'taki orman yangını kontrol altında

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Muğla'nın Milas ilçesinde dün başlayan orman yangını, ekiplerin gece havadan ve karadan müdahalesi ile sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın, elektrik tellerinden çıktığı tahmin edilen ormanlık alanda başlamıştı. Rüzgarın şiddetini arttırması sonucu yangın tekrar patlak vermişti. Gece boyunca helikopterler, arazözler ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucunda yangın tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.

Milas'taki orman yangını kontrol altında

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde dün saat 15.15'te başlayan orman yangını ekiplerin gece havadan ve karadan müdahalesi ile sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Milas Sekköy Mahallesi ormanlık alanda elektrik tellerinden çıktığı tahmin edilen orman yangını akşam saatlerinde kontrol altına alınmak üzere iken rüzgarın şiddetini arttırması sonucu tekrar patlak vermişti.

Yangına gece boyunca iki gece görüşlü helikopter ve yerden orman arazözleri, itfaiye ve Kemerköy ile Yeniköy Termik Santralleri itfaiye ekipleri ile vatandaşlar söndürme çalışmasına katıldı. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası Milas Sekköy Mahallesindeki orman yangını tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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