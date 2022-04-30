Milas'ta Ramazan ayında 2 bin aileye yardım ulaştırıldı - Haberler

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Milas'ta Ramazan ayında 2 bin aileye yardım ulaştırıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Milas'ta Ramazan ayında 2 bin aileye yardım ulaştırıldı

Türk Kızılay Milas Şubesi gerek şehir merkezinde gerekse kırsal mahallelerde ihtiyaç sahiplerinin yanında olurken, Ramazan ayı içerisinde yaklaşık 2 bin aileye çeşitli yardımlar ulaştırıldı.

Türk Kızılay Milas Şubesi gerek şehir merkezinde gerekse kırsal mahallelerde ihtiyaç sahiplerinin yanında olurken, Ramazan ayı içerisinde yaklaşık 2 bin aileye çeşitli yardımlar ulaştırıldı.

Başta afetler olmak üzere olağan dönemde de ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek, güvenli kan teminini gerçekleştirmek ve zarar görebilirliği azaltmak misyonu ile çalışan Türk Kızılay'ının Milas Şubesi son zamanların en yoğun çalışma temposunu geride bıraktı. Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine zekat, gıda kolisi, konserve et, ekmek, kıyafet, ayakkabı ve alışveriş yardımında bulunduklarını belirten Türk Kızılay Milas Şube Başkanı Ayşegül Semerci Güneş, "Kızılay olarak Ramazan ayı boyunca yoğun tempoda özveriyle çalıştık. 345 haneye 500 TL'den 172 bin 500 lira nakdi yardımda bulunduk. Ayrıca 600 gıda kolisi, 1308 adet konserve, 100 adet ekmek, 500 adet kıyafet, 50 çift ayakkabı ve de 50 adet 200 TL'lik alışveriş kartının dağıtımı yapıldı. Ramazan ayı içerisinde yaklaşık 2 bin aileye bu yardımları ulaştırdık. Kan bağışı çalışmalarımızı da aksatmadan kadın kollarımız, gençlik kollarımız, çalışanlarımız ve de olmazsa olmazımız gönüllülerimiz ile ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olduk. Birçok aileye ulaşmaya çalıştık. Ulaşamadıklarımız şubemize gelerek ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştılar" diye konuşarak kendilerine destek olan hayırseverlere de teşekkür etti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

alışveriş, Kızılay, Ramazan, Türk, Yerel, Haberler

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