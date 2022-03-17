Milas'ta nüfus müdürlükleri daha hızlı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından yerli ve milli yazılım ile gerçekleştirilen Nüfusmatik, Milas İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde hizmete girdi.

Nüfus ve Vatandaş İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilerek hizmete sunulan Nüfusmatik, vatandaşların işlemlerini hızlıca yapmalarını ve randevu almalarını sağlayacak. Kimlik kartı şifre işlemleri, e-imza yüklemesi, adres beyanı, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme, 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvuru ve randevu işlemlerinin hızlı ve kolay gerçekleştirilebildiği Nüfusmatik Milas'ta da hizmet vermeye başladı. Milaslı vatandaşlar nüfus dairelerindeki işlemlerin hızlanmasın ı memnuniyetle karşıladı. - MUĞLA