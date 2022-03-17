Milas'ta nüfus müdürlükleri daha hızlı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milas'ta nüfus müdürlükleri daha hızlı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Milas'ta nüfus müdürlükleri daha hızlı

İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından yerli ve milli yazılım ile gerçekleştirilen Nüfusmatik, Milas İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde hizmete girdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından yerli ve milli yazılım ile gerçekleştirilen Nüfusmatik, Milas İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde hizmete girdi.

Nüfus ve Vatandaş İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilerek hizmete sunulan Nüfusmatik, vatandaşların işlemlerini hızlıca yapmalarını ve randevu almalarını sağlayacak. Kimlik kartı şifre işlemleri, e-imza yüklemesi, adres beyanı, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme, 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvuru ve randevu işlemlerinin hızlı ve kolay gerçekleştirilebildiği Nüfusmatik Milas'ta da hizmet vermeye başladı. Milaslı vatandaşlar nüfus dairelerindeki işlemlerin hızlanmasın ı memnuniyetle karşıladı. - MUĞLA

Milas'ta nüfus müdürlükleri daha hızlı

Milas'ta nüfus müdürlükleri daha hızlı

Milas'ta nüfus müdürlükleri daha hızlı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İçişleri Bakanlığı, Hisarcık, Milli, Milas, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title