Milas'ta Metruk Evde Yangın: Ev Küle Döndü
Muğla'nın Milas ilçesinde iki katlı metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak ev tamamen küle döndü. Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.
Milas'ta iki katlı ev alevlere teslim oldu
MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde iki katlı metruk evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev küle döndü.
Yangın İsmetpaşa Mahallesi'ndeki iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, ev küle döndü.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ÇAĞRI ERGİN - Yerel