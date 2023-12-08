Milas Belediyesi, Çocuklara ve Gençlere Eğitim Kurslarıyla Destek Oluyor

Milas Belediyesi, çocukların iyi bir eğitimden geçmesi ve yeteneklerini keşfetmesi için açtığı kurslarla son dört buçuk yılda yaklaşık üç bin kişiye ulaştı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 'Eşitsizliğinin önüne geçmek amacıyla sürdürdüğümüz kurs programlarımızı olabildiğince çeşitlendirerek çocuklarımızın ve gençlerimizin gelecek kaygılarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz' dedi.

Milas Belediyesi, çocukların iyi bir eğitimden geçmesi ve yeteneklerini keşfetmesi için açtığı kurslarla son dört buçuk yılda yaklaşık üç bin kişiye ulaştı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Eşitsizliğinin önüne geçmek amacıyla sürdürdüğümüz kurs programlarımızı olabildiğince çeşitlendirerek çocuklarımızın ve gençlerimizin gelecek kaygılarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" dedi.

Milas Belediyesi, çocukların iyi bi eğitimden geçmesi ve yeteneklerin keşfedilmesi, her yaş grubunun sosyalleşmesi amacıyıla her yaş grubuna yönelik açtığı kurslarla son dört buçuk yılda üç bin kişiye ulaştı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat konuya ilişkin şunları söyledi:

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN, GENÇLERİMİZ İÇİN, UMUT DOLU YARINLARIMIZ İÇİN AŞKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Eğitimde fırsat eşitsizliğinin önüne geçmek amacıyla sürdürdüğümüz kurs programlarımızı olabildiğince çeşitlendirerek çocuklarımızın ve gençlerimizin gelecek kaygılarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.

Yabancı dil alanında da çocuklarımızı desteklemek amacıyla yoğun bir emek harcıyoruz. Bu nedenle hem yetişkin hem de ilkokul, ortaokul ve lise yaş gruplarına hitap eden İngilizce ve Almanca kursları açtık. İlkokul, ortaokul ve lise yaş gruplarından öğrencilerimizin katıldığı etüt atölyelerimiz ve sınava yönelik çalışma içerikli Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya kurslarımızla ise okulda verilen eğitimi desteklemeyi hedefliyoruz.

Çocuklarımızın dört bir yandan sınavlarla çevrili hayatına renk katmak, onlara nefes alabilecekleri, yeteneklerinin farkına varabilecekleri ortamlar oluşturmak için kültür ve sanat içerikli kurs programlarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımız için, gençlerimiz için, umut dolu yarınlarımız için aşkla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."